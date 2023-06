Nach "Let's Dance": Chryssanthi Kavazi ist zurück bei GZSZ!

Große Freude bei den GZSZ-Fans! Anfang des Jahres hatte Chryssanthi Kavazi (34) bekannt gegeben, dass sie die Dreharbeiten für die Daily pausiert, um sich voll und ganz auf ihre Teilnahme bei Let's Dance konzentrieren zu können. Wann sie zurückkehren wird, verriet die Schauspielerin damals aber nicht. Doch jetzt ist es endlich so weit: Chryssanthi steht wieder für GZSZ vor der Kamera!

Zwischenzeitlich mussten die Zuschauer der beliebten Vorabendserie um die Rückkehr der 34-Jährigen bangen, denn ihre Serienfigur Laura Lehmann verschwand bei einem Flugzeugabsturz. Doch nun die Gewissheit: Laura hat überlebt. Aber wie kehrt sie in den Kolle-Kiez zurück? "Laura ist mit einem Knall gegangen und wird mit einem Knall zurückkehren: Verändert, auch optisch, und verunsichert! Wie wird ihr Umfeld auf sie reagieren? Sie weiß nicht, was sie erwartet und vor allem, ob jemand auf sie wartet. John?", teasert Chryssanthi im RTL-Interview an.

Die Schauspielerin selbst kehrte weniger dramatisch ans Set der Daily zurück. "Erstmal habe ich jedem eine herzliche Umarmung geben", verrät der GZSZ-Star. Für sie habe es sich angefühlt, als würde sie nach Hause kommen. "Ich habe alle vom Team sehr vermisst", betont Chryssanthi.

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, Mai 2023

RTL / Bernd Jaworek Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

