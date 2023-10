So geht es Peta Murgatroyd vier Monate nach der Geburt!

Peta Murgatroyd (37) hat die Zeit nach der Geburt überstanden! Im Juni hatte die Profitänzerin gemeinsam mit Maksim Chmerkovskiy (43) ihr zweites Kind auf der Welt begrüßen dürfen. Die blonde Beauty hat die Zeit vor und nach der Geburt genaustens für ihre Fans dokumentiert und gibt im Netz immer wieder private Einblicke in ihr Familienglück. Doch wie geht es Peta vier Monate nach der Entbindung von Sohnemann Rio?

"Um ehrlich zu sein, geht es mir gerade ziemlich gut gerade", plaudert die Zweifachmama in ihrer Story auf Instagram aus. "Ich habe das Gefühl, dass es bei mir die Viermonatsmarke ist, bei der ich mich wieder so wie vorher fühle", gibt Peta zu. Damit meine sie ihren Hormonspiegel, ihr mentales und auch körperliches Befinden. "Ich denke, dass mein Körper das Babygewicht nun abgelegt hat und ich mich wieder mehr wie ich selbst fühle", fügt die 37-Jährige hinzu.

Peta gab zuvor sogar ziemlich private Einblicke in die Geburt ihres zweiten Kindes und teilte ein Video, das sie in den Wehen und kurz nach der Entbindung zeigt. "Was für eine wilde Fahrt! Mit einem mitternächtlichen Autorennen zum Krankenhaus, nicht wissend, ob Maks es schaffen wird oder nicht, zu vielen Stunden mit Mr. Rio in den Wehen bis zu dem perfekten Moment, um ihn mit vier Pressen herauszuholen", berichtete die Sportlerin.

