"Wilde Fahrt": Peta Murgatroyd teilt emotionalen Geburtsclip

Peta Murgatroyd (36) gibt einen privaten Einblick. Mitte Juni durfte die Tänzerin zusammen mit ihrem Mann Maksim Chmerkovskiy (43) ihren zweiten Sohn auf der Welt begrüßen. Der Kleine hört auf den Namen Rio John und macht seine Eltern offenbar sehr stolz. Wie emotional und bewegend die Geburt des Wonneproppens war, zeigt der Dancing with the Stars-Profi jetzt: Peta teilt ein emotionales Geburtsvideo.

Bei Instagram teilt Peta das Video, das zeigt, wie der kleine Rio das Licht der Welt erblickt. Die Blondine hält dabei nicht zurück und ließ sich sogar in den Wehen und unmittelbar nach der Entbindung filmen. Die Ausschnitte spiegeln aber auch wider, wie emotional der Moment für das Paar war, denn es kullerten sogar Tränen. "Was für eine wilde Fahrt! Mit einem mitternächtlichen Autorennen zum Krankenhaus, nicht wissend, ob Maks es schaffen wird oder nicht, zu vielen Stunden mit Mr. Rio in den Wehen bis zu dem perfekten Moment, um ihn mit vier Pressen herauszuholen", erinnert Peta sich.

Ihre zweite Schwangerschaft hatte für Peta selbst eine ganz besondere Wirkung gehabt – denn sie hatte ich besser gefühlt, als sie erwartet hatte. Und das trotz mehrerer Befürchtungen. "Es ist komisch, dass diese Schwangerschaft so anders ist, mit vielen Sorgen und Ängsten, aber ich bin selbstbewusster denn je mit meinem Körper", hatte die 36-Jährige ihren Fans stolz erzählt.

Anzeige

Instagram / petamurgatroyd Peta Murgatroyd mit ihrem Sohn Rio

Anzeige

Instagram / petamurgatroyd Peta Murgatroyd bei der Geburt ihres Sohnes im Juni 2023

Anzeige

Instagram / petamurgatroyd Peta Murgatroyd im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de