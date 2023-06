Peta Murgatroyd zeigt erstmals ihr Baby und verrät den Namen

Peta Murgatroyd (36) lüftet endlich das Geheimnis. Anfang des Jahres hatte die Dancing with the Stars-Bekanntheit voller Freude verkündet, dass sie und ihr Mann Maksim Chmerkovskiy (43) erneut Eltern werden. Vor wenigen Tagen war es dann so weit: Ihr Sohn erblickte das Licht der Welt. Den Namen des Kleinen sowie sein Gesicht hielten die frischgebackenen Eltern vorerst geheim. Doch jetzt verrät Peta mit einem süßen Foto, wie ihr Nachwuchs heißt!

"Rio John Chmerkovskiy. Wir freuen uns so sehr, euch unseren kleinen Jungen vorstellen zu dürfen", schreibt die 36-Jährige zu einem putzigen Schnappschuss ihres Babys auf Instagram, auf dem auch dessen Gesicht zu erkennen ist. Zudem gibt die Tänzerin auch das genaue Geburtsdatum preis. "Geboren am 18. Juni 2023", teilt Peta mit.

2017 durfte das Paar bereits seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt willkommen heißen: Shai Aleksander. Wie Peta verrät, mache sich der inzwischen Sechsjährige bereits gut als großer Bruder. "Wir fühlen uns alle sehr vervollständigt. Das Leben ist gut", schwärmt die gebürtige Neuseeländerin.

Anzeige

Instagram / petamurgatroyd Peta Murgatroyds Sohn Rio

Anzeige

Instagram / petamurgatroyd Peta Murgatroyd posiert mit Mann Maks Chmerkovskiy und Sohn Shai

Anzeige

Getty Images Peta Murgatroyd und Maksim Chmerkovskiy mit ihrem Sohn Shai Aleksander

Anzeige

Wie gefällt euch der Name von Petas Sohn? Sehr schön! Mir sagt der Name nicht zu. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de