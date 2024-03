Peta Murgatroyds Mann war von der Schwangerschaft überrascht

Maksim Chmerkovskiy (44) hatte sein erneutes Vaterglück offenbar überhaupt nicht kommen sehen. Der Tänzer und seine Ehefrau Peta Murgatroyd (37) machten Anfang Februar öffentlich, dass sie zum dritten Mal Eltern werden. "Es war eine Überraschung", erzählte der Choreograf in der "The Jennifer Hudson Show". Schließlich durften sie erst im vergangenen Juni ein Baby auf der Welt willkommen heißen. Peta wurde also nur kurz danach wieder schwanger – mittlerweile ist sie im fünften Monat.

Die Moderatorin Jennifer Hudson (42) staunte nach diesen Aussagen nicht schlecht. "Ja, das ist die Reaktion, die wir immer bekommen. Alle sagen: 'Oh, wow'", erklärte Maks. Zudem gebe es aber auch viele, die ihm sagen, wie gut er das Leben mit drei Kindern meistern würde. Dabei gestand der 44-Jährige, dass Peta und er gerade verzweifelt nach einem Babysitter suchen: "Ich glaube, wenn es drei [Kinder] sind, fragt man sich irgendwann: 'Kann jemand beim Babysitten helfen?'"

Trotz allem ist das Paar voller Vorfreude auf sein neues Familienmitglied. "Ja, wir wissen. Wir haben gerade erst ein Baby bekommen... haha. Das war wirklich unerwartet, vier Monate nach der Geburt von Rio, aber wir sind so glücklich und bereit, eine fünfköpfige Familie zu werden", hatte Peta ganz stolz bei der Schwangerschaftsverkündung auf Instagram betont. Neben dem acht Monate alten Rio teilen die 37-Jährige und ihr Mann auch den siebenjährigen Shai.

Getty Images Maksim Chmerkovskiy, Profitänzer

Instagram / petamurgatroyd Peta Murgatroyd posiert mit Mann Maks Chmerkovskiy und Sohn Shai

