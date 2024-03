Peta Murgatroyd und Makism verraten Geschlecht ihres Babys

Im Februar verkündete Peta Murgatroyd (37) , dass sie und ihr Partner Maksim Chmerkovskiy (44) wieder Eltern werden – und das nur wenige Monate nach der Geburt ihres zweiten Babys. Nun freuen sich die beiden Profitänzer bereits auf Baby Nummer drei. Jetzt können sie auch das Geschlecht verraten. Auf Instagram teilt Peta ein Video von der kleinen Babyparty im Kreis der Familie. Nach einem Fotoshooting enthüllen die werdenden Eltern das Geschlecht mit Rauchkanonen – und der Rauch ist blau. "Es ist ein... Junge! Ich habe mich leise darauf vorbereitet, ein echtes Wolfsrudel zu haben. [...] Ich kann nicht glauben, dass wir drei Jungs haben werden. Maks und ich sind mehr als glücklich, einen Freund für Shai und Rio zu bekommen", schreibt die Neuseeländerin überwältigt dazu.

Während Peta und Maks das Geschlecht des Babys erwartet hatten, kam die dritte Schwangerschaft für das Paar offenbar äußerst unerwartet. In der "The Jennifer Hudson Show" verrät der 44-Jährige, dass er das Babyglück so kurz nach der Geburt ihres zweiten Sohnes nicht erwartet hatte. "Es war eine Überraschung", erklärt er, sehr zum Staunen der Moderatorin Jennifer Hudson (42). "Ja, das ist die Reaktion, die wir immer bekommen. Alle sagen: 'Oh, wow'", grinste der gebürtige Ukrainer. Bald wird es also bei den Tänzern zu Hause turbulent und Maks befürchtet bereits, dass dann Hilfe beim Babysitten notwendig sein wird.

2017 kam der erste Sohn der beiden Dancing with the Stars-Profis zur Welt. Im selben Jahr hatten sie auch geheiratet. Nach zahlreichen Spekulationen postete Peta auf ihrem Profil ein Video, in dem deutlich zu sehen ist, wie sie in einem pompösen weißen Kleid zum Altar schreitet. Unter den Gästen waren auch Prominente wie Rumer Willis (35), Sharna Burgess (38) und Candace Cameron Bure (47).

Peta Murgatroyd im Januar 2023

Maksim Chmerkovskiy und Peta Murgatroyd im August 2022

