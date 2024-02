Kurz nach Geburt: Peta Murgatroyd ist schon wieder schwanger

Peta Murgatroyd (37) teilt süße Neuigkeiten! Die Dancing with the Stars-Bekanntheit und ihr Ehemann Maksim Chmerkovskiy (44) wurden 2017 zum ersten Mal Eltern. Nach mehreren Fehlgeburten durfte sich die Tänzerin dann vor knapp vier Monaten über die erfolgreiche Geburt eines zweiten Babys erfreuen. Seither verbringt die Familie ihr Leben zu viert – doch nicht mehr lang: Peta ist schon wieder schwanger!

Diese Überraschung verkündet das Show-Gesicht in einem lustigen Clip auf Instagram. In diesem sieht man, wie Peta ihrem Gatten von der glücklichen Neuigkeit in einem FaceTime-Anruf berichtet. Sie lacht, während sie den Schwangerschaftstest in die Kamera hält und schreit "Ja! Ich bin schwanger!" Dass das für das Paar eine unerwartete Nachricht ist, macht sie in ihrem Kommentar deutlich: "Ja, wir wissen, wir haben gerade ein Baby bekommen! Das kam sehr unerwartet, aber wir sind so glücklich und so bereit, bald eine fünfköpfige Familie zu sein!"

Auch die Fans der 37-Jährigen scheinen sich über das Baby-Glück der beiden zu freuen: "Herzlichen Glückwunsch an euch beide! [...] Die Jungs sind wunderschön, jetzt brauchst du eine Tochter! Herzlichen Glückwunsch an dich und Maks!" und "Glückwunsch, Girl! So wunderbar", bringen ihre Follower unter dem Verkündungsbeitrag ihre Begeisterung zum Ausdruck.

Getty Images Maksim Chmerkovskiy und Peta Murgatroyd im August 2022

Instagram / petamurgatroyd Peta Murgatroyd im März 2021

Instagram / petamurgatroyd Peta Murgatroyd bei der Geburt ihres Sohnes im Juni 2023

