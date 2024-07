Peta Murgatroyd und Maksim wurden zum dritten Mal Eltern!

Das lange Warten hat für Peta Murgatroyd (37) und Maksim Chmerkovskiy (44) endlich ein Ende! Die Tänzerin und der Choreograf durften endlich ihr drittes gemeinsames Kind auf der Welt willkommen heißen. Das gibt der frischgebackene Dreifachpapa jetzt auf Instagram bekannt. Unter ein gemeinsames Foto mit ihrem Neugeborenen im Krankenhaus schreiben Maksim voller Stolz: "Er ist offiziell bei seiner Mutter ausgezogen und er ist so süß!"

In dem süßen Babypost gibt Maksim sogar bereits ein paar Details zur Geburt preis: "Die Geburt dauerte insgesamt gerade mal rund 47 Sekunden! Nur einmal pressen!" Weitere Einzelheiten zu der Entbindung wolle das Paar zu einem späteren Zeitpunkt mit ihrer Community im Netz teilen. Erst mal wollen sie nur sicherstellen, dass die Fans wissen: "Mama und Baby geht es gut."

Mit der Geburt von ihrem Söhnchen werden Maksim und Peta zum dritten Mal Eltern. Im Jahr 2017 kam der erste Spross des Paares zur Welt. In dem Jahr hatten sich die Dancing with the Stars-Profis auch das Jawort gegeben. Ende 2022 freute sich das Ehepaar über Baby Nummer zwei. Nur vier Monate nach der Geburt ihres zweiten Kindes verkündeten sie dann, erneut Nachwuchs zu erwarten.

Getty Images Maksim Chmerkovskiy und Peta Murgatroyd im August 2022

Instagram / petamurgatroyd Maksim Chmerkovskiy mit seiner schwangeren Frau Peta Murgatroyd und den Kids

