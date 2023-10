Bereuen Jolina Fust und Dominik die Auswanderung nach Malle?

Wie geht es Jolina Fust (26) und Dominik Bruntner (30) in ihrer neuen Wahlheimat? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der einstige Mister Germany sind seit 2019 ein Paar. Ende 2021 wanderten das Model und der gelernte Industriekaufmann nach Spanien aus. Jetzt plauderte das Paar offen im Promiflash-Interview über ihr neues Leben auf der balearischen Sonneninsel: Jolina und Dominik verraten, was sie am meisten an ihrem neuen Leben auf Mallorca schätzen!

Promiflash trifft das junge Paar beim großen Promi-Rutsch-Battle in Hamburg. Der Schwabe und die Hamburgerin betonen, mit dem Umzug ins Ausland glücklich zu sein. Dominik schwärmt von seiner neuen Heimat: "Es ist ein anderes Lebensgefühl. Die Spanier sind ja etwas entspannter, was auch ein Nachteil sein kann, aber im Großen und Ganzen ist die lockere Art mega." Jolina lobt indessen das schöne Wetter, den Strand und die Palmen: "Das Leben findet draußen statt und das ist einfach total schön." An Deutschland vermissen würden sie beispielsweise das gute Brot – dennoch sehen die beiden Turteltauben ihre Zukunft aktuell auf Mallorca.

Bezüglich der weiteren Zukunftspläne sind sich die beiden auch einig. "Wir wollen [...] natürlich dann auch irgendwann eine Familie gründen, vielleicht mal heiraten", erzählt Jolina. Eine genaue Vorstellung, wie der Antrag am besten vonstattengehen sollte, habe die Blondine aber nicht. Nur eine Bedingung habe sie: "Hauptsache nicht auf dem Sofa!"

Anzeige

Instagram / jolina_f Dominik Bruntner und Jolina Fust im Oktober 2023 auf Mallorca

Anzeige

Defrance/ Action Press Dominik Bruntner und Jolina Fust 2019

Anzeige

Christopher Tamcke / Future Image / ActionPress Jolina Fust und Dominik Bruntner in Hamburg, Oktober 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de