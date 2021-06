Stehen Dominik Bruntner (28) und Jolina Fust (24) vielleicht bald gemeinsam vor der Kamera? Der ehemalige Mister Germany war in den vergangenen Jahren bereits mehrmals in Reality-TV-Shows zu sehen – darunter bei Promi Big Brother und Temptation Island. Für seine Liebste hingegen war die Teilnahme an Germany's next Topmodel im Jahr 2014 der einzige Ausflug in die Fernsehwelt. Könnten sich die zwei Turteltauben vorstellen, auch mal gemeinsam bei einem Pärchen-TV-Projekt mitzumachen? Darüber sprachen die beiden im Interview mit Promiflash.

"Die Formate, die es aktuell gibt, sprechen uns nicht an", gaben Domi und Jolina gegenüber Promiflash zu. Für ihren Geschmack seien die Shows oft zu "trashig". Bei anderen Projekten hingegen wären die beiden viel offener. "Wir würden uns auf eine Quiz- bzw. Wissens- und Spielshow freuen. Ein Paar-Special von Schlag den Star wäre doch ganz cool", meinten die zwei Turteltauben.

Dass das Paar selbst total gerne Reality-TV-Formate verfolgt, hatten Domi und Jolina in den vergangenen Jahren mehrfach bewiesen. Bei der letzten Ausgabe des Dschungelcamps positionierte sich der 28-Jährige beispielsweise klar im Netz: Er erklärte, dass er hinter Danni Büchner (43) stehe, nachdem ihr vorgeworfen worden war, dass sie sich vor der Kamera verstelle.

Instagram / jolina_f Jolina Fust, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / jolina_f Jolina Fust und Dominik Bruntner im Juni 2021

Instagram / dominikbruntner Dominik Bruntner, Reality-TV-Star

