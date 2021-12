Dominik Bruntner (28) und Jolina Fust (25) wagen ein großes Abenteuer! Im Sommer 2019 machten der einstige Mister Germany und die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin ihre Beziehung öffentlich. Zwischen den beiden scheint es super zu laufen, immer wieder teilen sie Paarfotos und süße Liebeserklärungen im Netz. Auch ihre Zukunft wollen sie miteinander verbringen – und zwar auf Mallorca. Dominik und Jolina sind vor drei Wochen von Stuttgart auf die beliebte spanische Insel gezogen.

Gegenüber Bild erklärt Dominik: "Unsere Auswanderung hatte nichts mit der Pandemie zu tun. Wir haben schon länger überlegt, auszuwandern und tatsächlich war jetzt für uns der perfekte Moment." Der 28-Jährige und seine Liebste sind große Mallorca-Fans. Schon mehrfach urlaubten sie auf der Insel, wie ihre vielen Fotos auf Instagram zeigen.

Was Dominik und Jolina besonders an ihrer neuen Heimat lieben? "Die spanische Mentalität, die Gelassenheit und Freundlichkeit der Mallorquiner", schwärmt das Model-Paar gegenüber der Zeitung. Arbeiten werden sie nach wie vor größtenteils in Deutschland. Dank der geringen Distanz sei das auch weiterhin ohne Probleme möglich.

Instagram / dominikbruntner Jolina Fust und Dominik Bruntner

Instagram / dominikbruntner Dominik Bruntner und Jolina Fust im Juni 2020

Instagram / jolina_f Jolina Fust und Dominik Bruntner auf Mallorca, August 2020

