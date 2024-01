Jolina Fust hat hohe Erwartungen an ihren Heiratsantrag!

Jolina Fust (27) weiß genau, was sie will. Seit 2019 ist die Influencerin mit dem Männermodel und ehemaligen Mister Germany Dominik Bruntner (30) zusammen. Glücklich verliebt zogen sie nach Mallorca und bauten sich dort ein Leben auf. Nun wollen sie den nächsten Schritt wagen. Gegenüber Promiflash schwärmt sie schon von dem perfekten Heiratsantrag. Jolina stellt klare Anforderungen an ihren zukünftigen Verlobten.

"Hauptsache nicht auf dem Sofa", verrät die 27-Jährige in einem gemeinsamen Promiflash-Interview mit ihrem Liebsten. "Ich habe gesagt, am Strand wäre schon schön mit dem Meer im Hintergrund", betont sie im Gespräch über ihren gewünschten Heiratsantrag. Ob Dominik ihre Erwartungen erfüllen kann? Er ist zuversichtlich: "Da gibt es auch so gute Locations, also es wird ja gar nicht schlecht, das geht gar nicht."

Lange wird es wohl nicht mehr dauern, bis Jolina ihren erträumten Heiratsantrag bekommt. Denn Dominik hat einen Zeitplan. Mit 30 Jahren wollte er zum ersten Mal Vater werden. Jetzt geht der Schönling schon auf die 31 Jahre zu. So oder so vertraut der ehemalige GNTM-Star seinem Liebsten, dass er das Richtige machen wird.

Defrance/ Action Press Dominik Bruntner und Jolina Fust 2019

Instagram / jolina_f Jolina Fust und Dominik Bruntner verliebt am Strand

Christopher Tamcke / Future Image / ActionPress Jolina Fust und Dominik Bruntner in Hamburg, Oktober 2023

