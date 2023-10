Große Pläne: Jolina Fust will endlich einen Ring von Dominik

Wie stellen sich Jolina Fust (26) und Dominik Bruntner (30) ihre Zukunft vor? Seit 2019 sind die ehemalige Germany's Next Topmodel-Finalistin und das Männermodel ein Paar. In den vergangenen Jahren bauten sich die beiden ein gemeinsames Leben auf – und zogen sogar zusammen nach Mallorca. Die Blondine und ihr Liebster sind offenbar total happy miteinander. Und im Promiflash-Interview verrät Dominik jetzt: Seine Jolina wünscht sich einen Heiratsantrag von ihm!

Beim großen Promi-Rutsch-Battle in Hamburg zeigten sich die Turteltauben mal wieder total verliebt. Über ihre gemeinsamen Zukunftspläne verriet die Blondine: "Wir wollen [...] natürlich dann auch irgendwann eine Familie gründen, vielleicht mal heiraten!" Ihr Liebster ergänzte zudem: "Vielleicht kriegt sie mal irgendwann ihren Ring, den sie schon immer eigentlich will, seit Jahren. Seit vier Jahren willst du den eigentlich schon, aber vielleicht ist ja bald so weit, wer weiß!"

Jolina und Dominik möchten also auch eine Familie miteinander gründen. Wenn es nach dem ehemaligen Mister Germany geht, sind die zwei damit schon spät dran – denn der 30-Jährige hatte eigentlich einen Zeitplan. "Unser Plan ist es schon, bevor ich 30 bin, ein Kind zu bekommen", hatte er vor zwei Jahren gegenüber Promiflash angekündigt.

Defrance/ Action Press Dominik Bruntner und Jolina Fust 2019

Instagram / dominikbruntner Dominik Bruntner, Realitystar

Instagram / jolina_f Jolina Fust und Dominik Bruntner auf Mallorca, August 2020

