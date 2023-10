Britney Spears wusste nichts von Jamie Lynns Schwangerschaft

Britney Spears (41) erinnert sich an einen bitteren Moment zurück. Seit einigen Tagen schlägt das Buch der Popsängerin hohe Wellen. Der Grund: Die zweifache Mutter spricht schonungslos über ihre Familie, die sich über Jahrzehnte gegenüber der einstigen X Factor-Jurorin unfair verhalten haben soll. So enthüllt Britney jetzt, dass sie damals durch die Medien von der Schwangerschaft ihrer jüngeren Schwester Jamie Lynn Spears (32) erfuhr!

In ihren Memoiren "The Woman in Me" schreibt die 41-Jährige: "Die Familie hatte es mir verschwiegen. Das war ungefähr zu der Zeit, als Jamie Lynn fast die Emanzipation von unseren Eltern beantragt hätte." Laut Britney habe sie "um die Feiertage herum durch einen Exklusivbericht in der Boulevardpresse" im Jahr 2007 herausgefunden, dass ihre damals 16-jährige Schwester ein Kind erwartet.

Auf ihre Eltern ist Britney nicht gut zu sprechen, wie in ihrer Biografie deutlich wird. Insbesondere Jamie Spears (71), der Vater der Musikerin, wird heftig kritisiert. Laut Britney sei der 71-Jährige nur an ihrem Vermögen interessiert gewesen. "Von da an begann ich zu glauben, dass er mich nur aus dem Grund auf die Welt gebracht hat, um ihre Finanzen aufzubessern", zitierte The New York Times Britney.

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears und ihre Schwester Jamie Lynn Spears bei den "Teen Choice Awards" 2002

X 17, INC. / ActionPress Britney Spears mit ihrem Vater Jamie

