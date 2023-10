Britney Spears ist sicher: Vater Jamie wollte nur ihr Geld!

Es kommen weitere Details zu Britney Spears (41) Vormundschaft ans Licht! Die US-amerikanische Popsängerin hatte insgesamt rund 13 Jahre unter der gesetzlichen Betreuung ihres Vaters Jamie Spears (71) gestanden. Ende 2021 erklärte ein Gericht die Vormundschaft dann für beendet. Rund zwei Jahre nach dem Beschluss packt die "Toxic"-Interpretin noch immer über die Zustände aus: Britney ist sich sicher, dass ihr Vater nur an ihrem Geld interessiert war!

In einem Ausschnitt ihrer bald erscheinenden Memoiren "The Woman in Me", die jetzt bereits The New York Times vorliegen, gewährt Britney einen ehrlichen Einblick in ihre Gefühlswelt. Ihr Vater habe sie zu dieser Zeit als "zu krank" eingestuft, um kleine alltägliche Entscheidungen zu treffen – allerdings sei sie in seinen Augen gleichzeitig doch "gesund genug" gewesen, um in Shows aufzutreten und zu arbeiten. "Von da an begann ich zu glauben, dass er mich nur aus dem Grund auf die Welt gebracht hat, um ihre Finanzen aufzubessern", zieht die Sängerin ein Fazit.

Außerdem enthüllt Britney unter anderem auch, dass sie sich durch die vielen Maßnahmen in ihren eigenen vier Wänden gefühlt habe "wie ein Bankräuber"! "Das Sicherheitspersonal reichte mir vorgefertigte Umschläge mit Medikamenten und beobachtete, wie ich sie einnahm", erinnert sich die zweifache Mutter und fügt hinzu: "Sie installierten Kindersicherungen auf meinem iPhone. Alles wurde genauestens untersucht und kontrolliert. Alles."

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Britney Spears bei den MTV Music Awards, August 2016

Rachpoot / MEGA Britney Spears und ihr Vater Jamie Spears, 2008

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

