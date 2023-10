Jörn Schlönvoigt bedauert Hannas Trennung von Giovanni!

Er ist traurig über die Trennung seiner Ex! Jörn Schlönvoigt (37) und Hanna Weig (27) waren seit 2017 zusammen und sogar miteinander verheiratet. Doch seit Oktober 2022 geht das einstige Ehepaar getrennte Wege. Kurz nach dem Liebesaus bandelte das Model dann mit dem italienischen Arzt Giovanni Angiolini an. Nach einigen Monaten war aber auch schon wieder Schluss. Jörn bedauert die Trennung seiner Ex Hanna sogar!

Im Rahmen von "Ein Promi ein Joker" spricht der GZSZ-Star mit RTL über Dr. Love, alias Giovanni. Der Mediziner sei "sehr, sehr nett und sympathisch". Jörn habe ihn mehrmals getroffen. "Ich muss sagen, dass wir uns wahnsinnig gut verstanden haben und ich finde es schade, dass die beiden jetzt nicht mehr zusammen sind."

Könnte sich der Schauspieler also wieder ein Liebes-Comeback mit seiner Ex vorstellen? "Passiert tatsächlich noch nicht. Ist ausgeschlossen", betont er daraufhin gegenüber dem Sender. "Wir haben uns damals getrennt, weil wir gute Freunde geworden sind im Laufe der Jahre und sind auch nach wie vor sehr gut miteinander befreundet, aber halt nicht mehr romantisch", räumt der 37-Jährige ein. Auch Hanna gab bereits zu, dass eine erneute Partnerschaft mit dem Ex für sie nicht infrage käme.

Rom@/MEGA Hanna Weig und Giovanni Angiolini in Rom im Februar 2023

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn Schlönvoigt, Schauspieler

Instagram / hannaweig Hanna Weig, Influencerin

