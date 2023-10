Sind Cher und Madonna eigentlich immer noch zerstritten?

Verstehen sich die beiden nun wieder? Cher (77) und Madonna (65) zählen zu den erfolgreichsten Frauen im Musikbusiness. Beide landeten Megahits und sind richtige Popstars – doch hatten nicht immer ein gutes Wort übereinander verloren. So nannte Cher die "Frozen"-Interpretin mal verwöhnt und gemein. Aber sind sie nach all den Jahren immer noch verfeindet? Jetzt spricht Cher über ihre Beziehung zu Madonna.

Im Interview mit Los Angeles Times gibt die 77-Jährige zu, dass mit Madonna alles wieder im Reinen ist, nachdem sie sie mal gemein genannt hat. "Wir haben das Kriegsbeil schon vor langer Zeit begraben, weil ich sie etwas viel Schlimmeres genannt habe, und sie hat mir verziehen", plaudert sie aus. Tatsächlich bewundere Cher ihre Kollegin: "Ich meine, sie wusste, was kommen würde, und sie war sofort zur Stelle. Ich hatte immer das Gefühl, dass das ihre größte Fähigkeit war – dass sie die Trends vor uns allen kannte."

Auf YouTube ging kürzlich ein Clip rum, der Cher vor rund 30 Jahren zeigt. Damals hatte sie nicht viel für Madonna übrig. "Ich finde, wenn man so berühmt ist wie sie und tun kann, was immer man will, sollte man etwas großmütiger sein und sich nicht so wie ein Arschloch aufführen", stellt Cher darin klar.

Getty Images Cher beim Woman's March "Power to the Polls" in Las Vegas im Januar 2018

Getty Images Madonna im Rahmen der Grammy Awards 2023

Getty Images Cher auf der Pariser Fashion Week 2023

