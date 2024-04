Streit um Vormundschaft: Chers Sohn Elijah erhebt Einspruch!

Elijah Blue Allman (47) liefert sich seit geraumer Zeit einen heftigen Rechtsstreit mit seiner Mutter Cher (77). Jetzt soll der Sänger Einspruch erhoben haben, was den Antrag auf eine vorläufige Vormundschaft betrifft, die die "Burlesque"-Darstellerin forderte. Dies ergibt sich aus aktuellen Gerichtsdokumenten vom 9. April, die People vorliegen. "Die Petition meiner Mutter wirft die doppelte Sorge auf, dass ich an einer Geisteskrankheit leide und dass ich von der Hand in den Mund lebe, indem ich meine Treuhandgelder verwende, um Drogen zu kaufen und mich selbst in tödliche Gefahr zu bringen", heißt es in dem Schreiben und es lautet ferner: "Wie ich bereits in früheren Schriftsätzen erwähnt habe, habe ich mit Suchtproblemen zu kämpfen, aber ich bin nicht psychisch krank."

Elijah wolle seine Probleme ohne die Hilfe seiner Mutter bewältigen und erklärt: "Die einzige Person, die mich vor meinen Dämonen retten kann, bin ich selbst - und genau das tue ich auch." Außerdem betont der Musiker, dass die Vorwürfe, er könne seine finanziellen Mittel nicht selbst verwalten und kaufe von seinen Treuhandgeldern Drogen, unbegründet seien. "Für den Fall, dass ich zu selbstzerstörerischem Verhalten neige, brauche ich meine Treuhandgelder nicht, um das zu tun – die Welt ist voll von Süchtigen und psychisch Kranken, die keine Treuhandgelder haben, aus denen sie schöpfen können", behauptet der 47-Jährige.

Dass Elijah mit dem Rechtsstreit zwischen ihm und seiner Mutter noch nicht abgeschlossen habe, zeigte er unter anderem im vergangenen Monat. Nachdem Chers Antrag auf Vormundschaft für ihren Sohn gescheitert war, forderte der US-Amerikaner eine Geldstrafe von der Sängerin. Dies wird durch Gerichtsdokumente bestätigt, die TMZ vorliegen. Laut diesen habe er verlangt, dass ihm die "If I Could Turn Back Time"-Interpretin eine Summe in Höhe von rund 2.700 Euro zahle.

Getty Images Elijah Blue Allman, Sänger

Action Press Cher und ihr Sohn Elijah

