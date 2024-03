Total verliebt! Cher und Alexander strahlen auf einem Event

Sie strahlen bis über beide Ohren! Im November 2022 hatte Cher (77) ihre Beziehung zu Alexander Edwards öffentlich gemacht. Knapp ein halbes Jahr später trennten sich die Sängerin und der Rapper für kurze Zeit. Doch die beiden gaben ihrer Liebe eine zweite Chance: Seit Herbst 2023 sind sie wieder zusammen – und zwischen ihnen scheint es besser denn je zu laufen: Cher und Alexander zeigen sich total happy auf dem roten Teppich!

Wie aktuelle Schnappschüsse zeigen, die Daily Mail vorliegen, legten die 77-Jährige und ihr Liebster am Freitagabend bei den jährlichen Attorney Ben Crump EJN Awards in Los Angeles einen echten Wow-Auftritt hin. Mit einem strahlenden Lächeln posierte das Pärchen für die Kameras auf dem Red Carpet. Dabei schmiegte sich die Schauspielerin total verliebt an den 38-Jährigen – und umklammerte die ganze Zeit über seine Hand.

Auf Social Media gewährt das Paar ab und an private Einblicke in sein Liebesleben. Erst im Januar teilte Cher ein niedliches Foto mit ihrer besseren Hälfte auf X. Darauf sitzt die "Believe"-Sängerin auf Alexanders Schoß und blickt ihm total verliebt in die Augen. "Liebe ist Liebe!", schrieb sie ganz schlicht zu dem Post.

Getty Images Alexander Edwards und Cher im September 2023

Getty Images Alexander Edwards und Cher, 2023

