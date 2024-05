Ungewöhnlicher Look: Zac Efron trägt jetzt einen Schnurrbart

Zac Efron (36) hat schon die unterschiedlichsten Frisuren getragen, doch mit seiner Gesichtsbehaarung hat der Teenieschwarmbisher wenig experimentiert. Ein Schnappschuss zeigt den High School Musical-Darsteller nun mit einem neuen Schnurrbart! Die Paparazzi erwischten ihn, wie er das Chateau Marmont verließ und dabei seine neue Bartfrisur präsentierte. Der Schauspieler schmunzelt auf dem Bild, als würde er sich selbst über seinen neuen Look amüsieren. Neben dem Schnauzbart trug Zac eine schwarze Hose und einen gleichfarbigen Hoodie, dessen Kapuze seine Haare verdeckte. In der Hand hielt er ein mysteriöses Paket und eine Wasserflasche.

Zac führte seinen neuen Schnurrbart sogar schon auf den roten Teppich aus. Bei der Ehrung von Nicole Kidman (56) mit dem AFI Life Achievement Award zeigte der Schauspieler seine Unterstützung. Gemeinsam mit Meryl Streep (74), Lee Daniels (64), Miles Teller (37) und Reese Witherspoon (48) posierte er für die Fotografen. Zu diesem besonderen Anlass präsentierte sich der "Baywatch"-Star in einem schicken schwarzen Anzug. Nicole nahm die Auszeichnung in einem goldenen Abendkleid entgegen, das im Blitzlichtgewitter funkelte.

Die beiden Hollywoodstars hatten sich vor über zwölf Jahren bei den Dreharbeiten zu "The Paperboy" kennengelernt. Zuletzt standen sie gemeinsam mit Joey King (24) für den Film "A Family Affair" vor der Kamera. Die The Kissing Booth-Berühmtheit schwärmte danach von ihren Kollegen in einem Interview mit Numéro: "Was ich schon über den Film sagen kann, ist, dass Nicole und Zac unglaublich lustig sind. Ich kann mich so glücklich schätzen, Zeit mit ihnen verbracht zu haben." Die Schauspielerin hätte sich am Set rührend um Zac gekümmert und ihn ständig daran erinnert, genügend Proteine für seine Muskeln zu sich zu nehmen.

Getty Images Miles Teller, Reese Witherspoon, Lee Daniels, Nicole Kidman, Meryl Streep und Zac Efron

Getty Images Joey King und Zac Efron, "A Family Affair"-Stars

