Cher und Alexander zeigen sich glücklich händchenhaltend

Cher (77) und Alexander Edwards sind immer noch total happy miteinander. Am Samstag besuchte das Paar die Eröffnung von der "Dolce & Gabbana: From the Heart to the Hands"-Ausstellung in Mailand. Auf den Fotos, die People vorliegen, laufen die beiden Hand in Hand an den wartenden Fotografen vorbei. Die Sängerin trug eine schwarz-weiße Felljacke, zu der sie eine zerrissene Jeans, schwarze Stiefel und einen dunklen Fellhut kombinierte. Alexander strahlte hingegen in einem schwarzen, eleganten Anzug. Darüber hatte er einen ebenfalls schwarzen Mantel an.

Seine Liebe zeigt das Paar gerne regelmäßig in der Öffentlichkeit. Schon oft sah man die beiden auf dem ein oder anderen roten Teppich. Erst vor wenigen Tagen besuchten sie die Attorney Ben Crump EJN Awards in Los Angeles. In passenden, aufeinander abgestimmten Blazer-Looks posierten die Sängerin und der Rapper für die anwesenden Fotografen. Dabei konnten sie die Hände kaum voneinander lassen. Immer wieder griff Cher nach der Hand von Alexander und schmiegte sich an ihn, während dieser seine Freundin glücklich anlächelte.

Auch auf Social Media gibt das Paar zwischendurch Einblicke in sein Liebesleben. Anfang des Jahres teilte Cher ein süßes Pärchenfoto via X. Auf dem Bild sitzt die "If I Could Turn Back Time"-Interpretin auf Alexanders Schoss. Beide schauen sich tief in die Augen – bei der Musikerin schienen sogar ein paar Tränen geschlossen zu sein. "Liebe ist Liebe", betitelte sie die Aufnahme.

Getty Images Cher und Alexander Edwards im Oktober 2023

Getty Images Alexander Edwards und Cher, 2024

