29 Jahre: Stört Sky du Mont und Julia der Altersunterschied?

Das scheint kein Problem zu sein! Nach der Trennung von seiner Frau Mirja (47) hatte Sky du Mont (76) bereits seinen Zeh wieder in den Datingpool gesteckt. Doch die Beziehung zu seiner Freundin Alexandra war im Juli 2022 zerbrochen. Schon im September darauf stellte der Schauspieler eine neue Frau an seiner Seite vor: die 29 Jahre jüngere Julia Schütze. Aber der große Altersunterschied scheint Sky und seiner Liebsten gar nichts auszumachen.

Im Bunte-Interview sprechen Sky und Julia ganz offen über ihr Liebesglück. Dabei kommt auch der Altersunterschied der beiden zur Sprache. Doch die Journalistin findet nicht, dass das ein Problem ist – eher im Gegenteil: "Ich verliebe mich ja nicht in ein bestimmtes Alter, sondern in eine Person." Bei Sky wisse sie es zu schätzen, dass sie dank seines Erfahrungsschatzes so viel von ihm lernen könne. "Darauf stehe ich total. Das finde ich sexy", meint Julia.

Aber auch für Sky bringt die Beziehung zu der 47-Jährigen viel Neues mit sich. Vor allem die Eigenständigkeit sei ihm neu, denn die beiden leben nach wie vor in getrennten Wohnungen. "Als Mirja sich trennte, musste ich das Alleinsein auf die harte Tour lernen. Gäbe es die Kinder nicht – ich weiß nicht, ob ich da überlebt hätte", erklärt der "Der Schuh des Manitu"-Darsteller.

Anzeige

Instagram / sky_du_mont Sky du Mont im Februar 2022

Anzeige

Apa-Picturedesk Sky du Mont, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Mirja und Sky du Mont, 2010

Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass der Altersunterschied den beiden nichts ausmacht? 284 Stimmen 170 Nein, mir wäre die Spanne viel zu groß. 114 Ja, das ist sicher auch sehr bereichernd.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de