Superselten: Sky du Mont posiert mit Partnerin auf Premiere

Sky du Mont (78) feierte am Dienstag die Premiere von "Das Kanu des Manitu" in München. Für den Abend wählte der Schauspieler nicht nur ein elegantes schwarzes Outfit, sondern auch eine besondere Begleitung. An seiner Seite strahlten seine Partnerin Julia Schütze, mit der er seit 2022 liiert ist, sowie sein 19-jähriger Sohn Fayn. Gemeinsam posierten sie für die Fotografen auf dem roten Teppich, wobei vor allem Julia in ihrem weißen Spitzenkleid die Blicke auf sich zog. Der Sprössling aus Skys Ehe mit Mirja du Mont (49) trug einen schicken Zweireiher zu diesem besonderen Anlass.

Sky schlüpft in dem neuen Film erneut in die Rolle des Bösewichts Santa Maria, der überraschend seine Rückkehr feiert. Im Mathäser Filmpalast durften rund 3.000 geladene Gäste die langersehnte Fortsetzung bestaunen. Nachdem die Zuschauer den Film gesehen hatten, gab es laut t-online Standing Ovations für den Schauspieler, der sich damit offiziell von der Filmwelt verabschiedete. Bei Regisseur Bully Herbig (57) flossen nach der Vorführung sogar Tränen.

Seit über fünf Jahrzehnten war Sky eine feste Größe der deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Doch "Das Kanu des Manitu" soll sein letztes Werk werden. "Ich kann das jetzt mal öffentlich machen: Ich habe bei diesem Film entschieden und entschlossen, dass das mein letzter Film ist. Ich werde nie mehr vor der Kamera stehen", kündigte er vor einigen Wochen zu Gast bei "Radio Arabella München" an und erklärte: "55 Jahre lang im Wohnwagen sitzen, ist einfach genug. Ich will nicht mehr drehen, nicht mehr in der Pampa sitzen und auf ein Dixiklo gehen."

