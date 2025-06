Sky du Mont (78) hat seine eigene Beerdigung bereits geplant

Sky du Mont (78) ist dank seiner jüngeren Frau und seiner Kinder ziemlich fit für sein Alter. Trotzdem beschäftigt sich der Schauspieler schon seit Jahren mit dem Thema Tod. Im Gespräch mit dem Magazin Greta berichtet er, dass er seine eigene Beerdigung bereits geplant habe. Außerdem besitze er seit Jahren ein Grab, in dem er eines Tages seine letzte Ruhe finden will. Die Idee, so vorausschauend zu planen, bekam er durch eine schwierige Erfahrung. "Ich habe das gelernt, als meine Mutter gestorben war. Die hatte nichts geregelt, nichts organisiert", erzählt der Familienvater.

Die Beerdigung seiner Mutter Chiquita Neven Du Mont musste Sky daraufhin organisieren, ohne ihre genauen Wünsche zu kennen. Diesen Stress wolle er seinen Kindern nicht zumuten. Sein Grab plante der "Das Kanu des Manitu"-Darsteller bereits vor Jahren. In seiner Autobiografie "Ungeschönt", die 2022 erschien, gab er sogar den Ort preis. Seine Ruhestätte befindet sich auf einem Friedhof an der Elbchaussee in Hamburg. Für stolze 5000 Euro konnte er das Grab für 20 Jahre reservieren. "Aber ich hoffe, ich kann den Vertrag noch selber verlängern", scherzte Sky damals.

Sky war bereits viermal verheiratet und hat drei Kinder namens Justin, Tara und Fayn. Mit seiner Ex-Frau Mirja Du Mont (49) versteht sich der Synchronsprecher nach wie vor bestens. "Das Tolle ist, dass Sky und ich supergut befreundet sind", verriet die Blondine vor wenigen Wochen im Bild-Interview und erklärte, dass die beiden erst kürzlich den Geburtstag ihrer gemeinsamen Tochter zusammen gefeiert hätten.

Getty Images Sky du Mont, Schauspieler

Getty Images Sky du Mont, Filmstar

Getty Images Mirja und Sky du Mont, April 2011