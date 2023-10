Auch diese Singles sind bei "Bachelor in Paradise" dabei!

Es kommen noch mehr! Am 3. November geht Bachelor in Paradise in eine neue Runde. Nicht nur Paul Janke (42) ist am Start, sondern auch niemand Geringeres als Ex-Bachelorette Melissa (28). Die Männer versprechen zudem ordentliches Drama-Potenzial. Denn auch Adrian Alian (27), der in der diesjährigen Staffel um das Herz von Rosenverteilerin Jennifer Saro kämpfte, gehört zum Cast. Doch Schluss ist noch lange nicht – auch diese Boys und Girls wagen das Abenteuer!

Via Instagram gibt RTL nun die weiteren Singles bekannt. So will auch Cecilia Asoro noch einmal im TV nach der großen Liebe suchen. Genauso wie Colleen Schneider, die in diesem Jahr versuchte, das Herz von Bachelor David Jackson zu gewinnen. Auch Karina Wagner (27) begibt sich ins Paradise und hofft auf die großen Gefühle. Ebenso wie Adela Smajic (30), die schon 2018 als Schweizer Bachelorette die Rosen verteilte.

Auch die Männer bekommen Verstärkung. Dennis Felber (24) ist bei der diesjährigen Staffel ebenfalls mit von der Partie. Die Ex-Bachelorette-Teilnehmer von 2022, Hannes Münzer (25) und Max Wilschrey (27), haben ebenfalls Lust auf heiße Flirts und ein bisschen Spaß. Oguzhan Gencel buhlte in diesem Jahr ebenfalls um die Bachelorette Jennifer und probiert nun erneut sein Glück in einer Datingshow, ebenso wie der einstige Schweizer Bachelor Alan Wey.

