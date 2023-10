Melissa ist dabei: Das sind die "Bachelor in Paradise"-Girls

Die Karten werden wieder neu gemischt! Bei Bachelor in Paradise suchen auch in diesem Jahr wieder einstige Teilnehmer und Teilnehmerinnen von Der Bachelor und Die Bachelorette nach ihrer großen Liebe. Gestern wurde bekannt, dass sich die Fans auch gar nicht mehr lange gedulden müssen: Schon ab dem 3. November wird es auf RTL+ wieder heiß. Paul Janke (42) ist auf alle Fälle mit von der Partie. Doch welche Ladies ziehen ins Paradise ein?

Auf Instagram enthüllt RTL nun die diesjährigen Kandidatinnen. So sucht Franziska Temme (28) vor traumhafter Kulisse nach ihrem Mr. Right. Ebenso wie Leyla Lahouar, die erst in diesem Jahr versuchte das Herz von Bachelor David Jackson zu gewinnen – jedoch ohne Erfolg. Ansonsten ist auch Michelle Schellhaas (28) mit dabei. Pamela Ghazal, Rebecca Ries und Tami Nehrbass versuchen ebenfalls ihr Glück. Doch die größte Überraschung dürfte für die Fans niemand geringeres als Melissa (28) sein – sie verteilte 2020 selbst die Rosen.

Die vergangene Staffel kam extrem gut bei den Zuschauern an. So funkte es erneut zwischen Michelle Gwozdz (29) und Yannick Syperek. Jana-Maria Herz (31) verliebte sich Hals über Kopf in Umut Tekin (26). Es bleibt abzuwarten, ob "Bachelor in Paradise" auch in diesem Jahr so erfolgreich sein wird.

Instagram / ziskat Franziska Temme, Ex-Bachelor-Girl

Instagram / michelleschellhaas Ex-Bachelor-Girl Michelle Schellhaas

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

RTL / Frank Fastner Bachelor-Kandidatin Pamela

RTL / Frank Fastner Rebecca, Bachelor-Kandidatin 2023

Instagram / tami.nehrbass Tami Nehrbass, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

