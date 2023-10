Alkohol im Blut: Anne Wünsche lässt Nippel falsch piercen

Diese Aktion hat Anne Wünsche (32) sich nicht gut überlegt. Aktuell ist sie als Markenbotschafterin der Venus unterwegs und erkundet die Sexmesse mit ihren Freundinnen. Natürlich steht die OnlyFans-Creatorin den Fans ihrer erotischen Bildchen gerne für Fotos zur Verfügung. Von der Messe nahm sie selbst auch ein besonderes Souvenir mit nach Hause: Anne ließ sich spontan alkoholisiert ein Nippelpiercing stechen – doch damit ist sie nicht zufrieden...

"Ich glaube, man sollte sich keine Piercings bei solchen Veranstaltungen machen lassen. Meins ist irgendwie falsch gestochen...", meldet sie sich nach der Messe auf Instagram. Anne fügt sogar eine Zeichnung des missratenen Piercings an: Das Schmuckstück sei nicht nur durch ihren Nippel gestochen worden, sondern auch durch die Haut ihrer Brust: "Also die zweite Kugel ist so im Vorhof drinnen, die andere in der Warze direkt". Dadurch könne man den Stab des Piercings auch nicht verschieben.

Zuvor hatte Anne sich noch total begeistert von ihrer Idee der Brustverschönerung gezeigt und sich mit Alkohol Mut angetrunken. "Ich wollte schon ganz lange ein Piercing haben und ich habe mich nie getraut, aber hier ist ein ganz, ganz guter Piercer, deswegen manche ich das jetzt einfach", erzählte sie happy.

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche beim Piercer, Oktober 2023 auf der Venus

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche auf der Venus, Oktober 2023

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige

Wie findet ihr die Aktion von Anne, sich auf der Sexmesse ein Nippelpiercing stechen zu lassen? Super mutig und cool! Das sollte man lieber lassen – ist ja jetzt auch schiefgegangen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de