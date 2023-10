Fahren wie ein Royal: Auto der Queen (†96) wird versteigert!

So nah kam man der Königin wohl selten! 2022 sorgte der Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) für große Trauer. Mit 96 Jahren verstarb die britische Monarchin. Neben ihrer großen Familie mit vier Kindern und zahlreichen Enkeln ließ sie auch eine Menge Hinterlassenschaften zurück – darunter ihre geliebten Tiere und Besitztümer. Dazu zählen auch ihre Autos. Und einer der Wagen der Queen soll jetzt für eine stolze Summe versteigert werden.

Wie Mirror berichtet, kommt ein Range Rover der Queen jetzt unter den Hammer. Das Auktionshaus Iconic Auctioneers will den Wagen, der nach den genauen Vorstellungen der Royals umgebaut wurde, versteigern – etwa 70.000 Euro werden erwartet. Die Versteigerung soll am 11. November in Birmingham stattfinden.

Die Queen war zu Lebzeiten eine leidenschaftliche Autofahrerin gewesen. Zahlreiche Fotos zeigen die Mutter von König Charles III. (74) in ihrem Fahrzeug. Nach einem Unfall ihres Mannes Prinz Philip (✝99) gab sie 2019 jedoch das Fahren auf.

Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Die Queen im Mai 2003

Prinz Philip und Queen Elizabeth II., Mai 2011

