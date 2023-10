Nachschub: Auch sie gehören zum "Bachelor in Paradise"-Cast!

Am 3. November startet Bachelor in Paradise endlich wieder mit einer neuen Staffel. In diesem Jahr dürfen sich die Fans unter anderem auf die Ex-Bachelorette Melissa (28) freuen. Doch das wars noch nicht! Auf Instagram gibt RTL nun den nächsten Schwung an flirtlustigen Boys und Girls bekannt – langweilig dürfte es in diesem Jahr wohl nicht werden. Wer das Liebesabenteuer im Paradies ebenfalls noch wagt, erfahrt ihr im Promiflash-Video!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de