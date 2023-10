So gut schätzt Peter Klein seine Chancen bei Promi BB ein!

Er zeigt sich zuversichtlich! Peter Klein (56) machte in diesem Jahr vor allem durch sein Ehedrama auf sich aufmerksam. Seine Ex-Frau Iris Klein (56) warf dem gelernten Maler vor, sie mit Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Mittlerweile will der Stiefvater von Daniela Katzenberger (37) nicht nur als Partysänger, sondern auch im Reality-TV durchstarten. Nach seinem Auftritt bei Wettkampf in 4 Wänden möchte er nun bei Promi Big Brother die Herzen der Zuschauer gewinnen. Wie Peter seine Chancen einschätzt, verrät er im Promiflash-Interview!

Auf Denise Mertens (33) Halloweenparty im Hogarts plaudert der Lackierer aus, dass er durchaus zuversichtlich sei, was seine Teilnahme angeht. "Ich komme eigentlich mit jedem Menschen relativ gut aus und habe auch in meinem Privatleben eigentlich noch nie das Problem gehabt, bei Menschen anzuecken. Das geht dann immer von der anderen Seite aus. Daher sind meine Chancen recht gut, würde ich sagen", erklärt Peter.

Neben dem Hobbysänger ist auch Yeliz Koc (29) bereits als Kandidatin für die diesjährige Staffel der Realityshow gesetzt. Diese durfte Peter schon kennenlernen. "Ich glaube, Peter und ich werden uns gut verstehen. [...] Er könnte eine Schulter zum Anlehnen werden, wenn Yvonne nichts dagegen hat", witzelte die Influencerin bereits in einem früheren Interview mit Promiflash.

