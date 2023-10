Nach Trennung: Yeliz Koc hat Promi-BB-Teilnahme "gebraucht"

Yeliz Koc (29) zieht dieses Jahr in den Promi Big Brother-Container! Am 20. November ist es endlich wieder so weit: Einige Stars und Sternchen der deutschen Promiwelt wagen wieder das beliebte TV-Experiment und lassen sich rund um die Uhr von den Kameras beobachten. Auch die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (31) ist mit von der Partie. Mit Promiflash spricht Yeliz jetzt über ihre kommende Zeit in dem Container!

"Ich weiß schon sehr lange von meiner Teilnahme und das war genau das, was ich gebraucht habe nach meiner Trennung", gesteht die 29-Jährige im Promiflash-Interview. Erst vor rund vier Monaten hatten sich die Der Bachelor-Kandidatin und ihr On-off-Freund Jannik Kontalis endgültig getrennt. Yeliz sei "jeden Tag dankbar", dass sie an dem TV-Format teilnehmen darf.

Einen ihrer Mitkandidaten durfte die Make Love, Fake Love-Bekanntheit schon kennenlernen: Yeliz wird gemeinsam mit Peter Klein (56) in dem Container wohnen! Doch was hält sie eigentlich von Iris Kleins (56) Ex? "Ich glaube, Peter und ich werden uns gut verstehen. [...] Er könnte meine Schulter zum Anlehnen werden, wenn Yvonne (41) nichts dagegen hat", witzelt Yeliz gegenüber Promiflash.

Yeliz Koc, Influencerin

Jannik Kontalis und Yeliz Koc, Realitystars

Peter Klein und Yeliz Koc

