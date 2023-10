Spoilert Kader Loth hier die "Temptation Island"-Lagerfeuer?

Nimmt sie hier schon ein bisschen viel vorweg? Kader Loth (50) und Ismet Atli testen ihre Treue bei Temptation Island V.I.P. Während es die Reality-TV-Queen bisher noch ruhig angehen lässt, taut ihr Partner immer mehr auf. Besonders Verführerin Chanelle Wyrsch (27) scheint es dem Unternehmer angetan zu haben – ganz zum Leidwesen von Kader. Im Promiflash-Interview könnte sie sich jetzt verplappert haben: Spoilert Kader hier die kommenden Lagerfeuer?

"Als ich Isis Bilder gesehen habe, spürte ich eine tiefgreifende Aufregung, begleitet von der ständigen Hoffnung, dass er keine unüberlegten Dinge getan hat", erinnert sie sich im Interview mit Promiflash. Doch dann scheint Kader an Szenen zu denken, die der Zuschauer zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesehen hat: "Meine Nervosität und Anspannung waren stets präsent, und mit jedem weiteren Lagerfeuer wuchs die Enttäuschung in mir." Was hat Isi wohl verbrochen, dass seine Liebste so enttäuscht von ihm ist?

Eigentlich war sich das Paar im Vorfeld so sicher, dass es jeder Versuchung widerstehen kann. "Wir betraten die Show als das Musterpaar, wollten unsere starke Bindung unter Beweis stellen. Doch als Isi in die Villa einzog, schien er sich zu verändern", kritisiert die 50-Jährige. In diesem Moment sei ihr klar geworden, dass sie sich auf keinen Mann zu einhundert Prozent verlassen könne.

Anzeige

Action Press / AEDT Ismet Atli und Kader Loth im August 2023

Anzeige

Instagram / kader_loth Kader Loth, Sommerhaus-Teilnehmerin 2022

Anzeige

Instagram / ismetatli_official Ismet Atli, ehemaliger "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de