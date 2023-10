Sabotiert Sängerin Cher etwa die Ehe ihres Sohnes Elijah?

Sie sorgt zurzeit mit einer Schlagzeile nach der anderen für Aufruhr! Sängerin Cher (77) hatte in den vergangenen Jahren öfter mal mit ihrem Privatleben für Aufsehen gesorgt. Zuletzt ließ sie sogar aus lauter Verzweiflung ihren eigenen Sohn Elijah Blue Allman (47) entführen und in eine Rehaklinik bringen. Doch nun wird das Familiendrama auf eine neue Ebene gehoben: Cher soll sich angeblich auch noch sehr in die Ehe von Elijah einmischen!

Der 47-Jährige soll seit einiger Zeit an der Beziehung zu seiner Noch-Ehefrau Marieangela King arbeiten. Eigentlich stecken die zwei nämlich inmitten einer Scheidung, doch diese wurde für sechs Monate ausgesetzt. Wie Marieangela aber jetzt in Gerichtsdokumenten, die People vorliegen, angibt, können sie das aktuell nicht. Grund: Cher soll sich massiv einmischen. Angeblich kontrolliere sie gerade das Gesundheitsmanagement von Elijah sowie seinen Aufenthaltsort und seine Erreichbarkeit.

Und demnach kann sich das Noch-Ehepaar nicht einigen, was vor allem Elijahs Gattin übel aufstößt. "Es scheint, als ob er meine Zeit und die Zeit des Gerichts verschwendet hat", erläutert die Sängerin in den Dokumenten. Sie wolle nun vermehrt Einblicke bekommen, die vor allem die Gesundheitsangelegenheiten ihres Mannes betreffen.

Anzeige

MediaPunch / ActionPress Chers Sohn Elijah Blue Allman

Anzeige

Getty Images Cher, Sängerin

Anzeige

Getty Images Cher (r.) und ihr Sohn Elijah im März 2001

Anzeige

Was haltet ihr von Chers Einmischung in die Ehe ihres Sohnes? Unangebracht. Verständlich. Übertrieben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de