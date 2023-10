Entführungsdrama: Cher wollte ihren Sohn nur beschützen!

Cher (77) meldet sich zu Wort. Die Sängerin ist Mutter von zwei Kindern. Aber ihr jüngerer Sohn Elijah scheint ihr gerade besonders große Sorgen zu machen. Es waren nämlich Gerichtsdokumente veröffentlicht worden, in denen ihr vorgeworfen wird, Männer angeheuert zu haben, die ihren Spross aus einem Hotel entführen. Nachdem er am Hotelausgang zusammengebrochen war, soll er in eine Reha-Klinik gebracht worden sein. Nun meldet sich Cher erstmals selbst zu Wort.

"Ich bin Mutter. Das ist meine Aufgabe – auf die eine oder die andere Weise zu versuchen, meinen Kindern zu helfen. Man tut alles für seine Kinder. Wann immer du ihnen helfen kannst, tust du es einfach, denn das ist es, was es bedeutet, Mutter zu sein", erklärt Cher gegenüber People. Der Nachwuchs bringe gleichermaßen "Freude und "Herzschmerz", so die Pop-Queen. Demnach wollte sie ihren Sohn wohl in erster Linie beschützen.

Ein Insider erklärte bereits, dass Cher diese Entführung nicht als richtige Entführung ansehe. Vor allem die Tatsache, dass Elijah in dem Hotel vorhatte, sich mit seiner Ehefrau zu versöhnen, habe sie zu dem drastischen Schritt gebracht. "Cher hielt Elijahs Frau für einen schlechten Einfluss, der [ihn] auf einen gefährlichen Weg führte", meinte die Quelle gegenüber OK! Magazine. Sie habe getan, was sie tun musste.

Getty Images Cher (r.) und ihr Sohn Elijah im März 2001

Getty Images Cher, 2020

Getty Images Cher, Sängerin

