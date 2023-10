Sandy Meyer-Wölden ersetzt Amira in Oliver Pochers Podcast!

Was wohl Amira Pocher (31) dazu sagt? Nach fast vier Ehejahren und zwei gemeinsamen Kindern gaben die Moderatorin und ihr Noch-Ehemann Oliver Pocher (45) vor wenigen Monaten ihre Trennung bekannt. Obwohl sie sowohl privat als auch beruflich weiterhin an einem Strang ziehen wollten, beendete der Comedian vor wenigen Tagen die Zusammenarbeit für ihren gemeinsamen Podcast "Die Pochers!". Nun scheint Olli einen Ersatz für seine Noch-Ehefrau gefunden zu haben – nämlich seine Ex Sandy Meyer-Wölden (40)!

Schon vor wenigen Tagen machte der Streamingdienst Podimo klar, dass sowohl Amira als auch Olli weiterhin vor dem Mikro sitzen werden. Dass sich der 45-Jährige ausgerechnet seine Ex aussucht, haben wohl die Wenigsten erwartet. Laut Bild wird Olli also mit Sandy wieder auf Sendung gehen. Passend dazu soll es auch ein neues Coverbild geben, auf dem es heißt: "Die Pochers – Frisch recycelt".

Dass das Ex-Paar ein gutes Verhältnis zueinander pflegt, machte es in den vergangenen Jahren immer wieder mit gemeinsamen Auftritten oder Urlauben deutlich. Auch zu Amira soll Sandy ein gutes Verhältnis gepflegt haben. "Ich kann nur dazu sagen, dass es immer sehr traurig ist, wenn eine Ehe auseinandergeht. Und gerade wenn Kinder involviert sind, ist es natürlich umso trauriger", erklärte die 40-Jährige kurz nach der Trennung gegenüber Bunte.

Instagram / amirapocher Oliver und Amira Pocher, TV-Stars

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden, 2023

Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden

