Sorgt Schulwechsel für Streit bei Prinz William und Kate?

Wird diese Tradition vielleicht gebrochen? Prinzessin Kate (41) und William (41) müssen sich aktuell um den bevorstehenden Schulwechsel ihres ältesten Sohnes Prinz George kümmern – bisher geht der Zehnjährige mit seinen Geschwistern Charlotte (8) und Louis (5) auf die Grundschule in Berkshire. Für seinen Vater kommt allerdings nur das elitäre Eton College infrage, in dem auch er die Schulbank drückte. Kate findet Eton jedoch unangebracht – sorgt das jetzt für einen Konflikt?

Die bevorstehende Schulwahl löst bei dem königlichen Elternpaar Unruhe aus. Den Berichten eines Insiders zufolge sei es Tradition, das Kind auf die Elite-Privatschule zu schicken. "Kate ist der Meinung, dass es all ihren Bemühungen, die Monarchie zu modernisieren, zuwiderläuft, ihn in so eine spießige Institution der Oberschicht zu schicken", verrät die Quelle laut The Express. Nur Jungen zwischen 13 und 18 Jahren dürfen die Einrichtung besuchen und allein ein halbes Jahr koste umgerechnet rund 18.000 Euro! Die Dreifachmama und ihr Gatte sollen jahrelang darüber gestritten haben – doch der Prinz habe sich wohl letztendlich durchsetzen können. Der Gedanke daran mache sie "untröstlich".

Vor wenigen Wochen beklagte sich Sohn George bei seiner Mama über die momentane Situation in seiner aktuellen Lernanstalt. Wegen des baldigen Übergangs auf eine weiterführende Einrichtung werde er ständig getestet. Beim Lernen für wichtige Prüfungen unterstütze ihn die Prinzessin aber selbstverständlich.

Getty Images Prinz George und Prinz William im Oktober 2023

Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und Prinz Charles mit dem Direktor des Eton College

Getty Images Prinz George, 2022

