Eine Woche her: Das sind die letzten Pics von Matthew Perry

Hier war noch alles in Ordnung! Vor wenigen Stunden machten traurige Nachrichten die Runde: Der beliebte Friends-Darsteller Matthew Perry (✝54) ist gestorben. Nach ersten Erkenntnissen ist der Schauspieler in seinem Whirlpool ertrunken. Drogen sollen dabei keine Rolle gespielt haben. Und dass es ihm nicht schlecht ging, zeigen auch seine letzten öffentlichen Bilder: Matthew war noch vor einer Woche mit einem Freund zum Lunch verabredet!

Bilder, die TMZ vorliegen, zeigen den Chandler-Bing-Darsteller am vergangenen Samstag beim Verlassen eines Szenelokals in Los Angeles. Zusammen mit einem Freund genoss Matthew dort wohl entspannt sein Mittagessen. In einem grauen T-Shirt und einer weiten Hose war der Serienstar ziemlich entspannt unterwegs. Auch ließ er sich nicht von seinen zerzausten Haaren stören. Dass das die letzten öffentlichen Aufnahmen von Matthew sind, dürfte Fans sicher wehtun.

Denn bereits im Netz äußerten sich etliche Supporter zum Tod des Hollywoodstars. Vor allem seine Rolle Chandler Bing wird für viele immer in Erinnerung bleiben. "Ich bin mit dieser schrecklichen Nachricht aufgewacht und kann es nicht glauben. Friends war für mich immer mehr als eine Serie. [...] Diese sechs Leute waren meine Freunde und ich kann nicht glauben, dass ich einen von ihnen verloren habe", schrieb unter anderem ein X-User.

Anzeige

KCS Presse / MEGA Matthew Perry im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Matthew Perry im März 2017

Anzeige

Getty Images Matthew Perry, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Jennifer Aniston

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de