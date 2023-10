Matthew Perry ist tot: Fans trauern um den "Friends"-Star!

Sie können es überhaupt nicht fassen! Matthew Perry (✝54) war ein gefeierter Star in der beliebten US-Sitcom Friends. Als Chandler Bing brachte er die Fans vor allem in den 90ern zum Lachen. Doch die Todesnachricht überschattet all das nun, denn der Schauspieler ist in seinem Whirlpool ertrunken. Im Netz drücken die Supporter jetzt ihr großes Mitgefühl aus und trauern öffentlich um Matthew!

Auf X reihen sich Tausende Trauerpost aneinander. "Matthew Perry, du wirst von so vielen schmerzlich vermisst. Ruhe in Frieden", "Danke, dass du uns immer zum Lachen gebracht hast", "'Friends' zu schauen wird nie wieder dasselbe sein", "Ich bin mit dieser schrecklichen Nachricht aufgewacht und kann es nicht glauben. Friends war für mich immer mehr als eine Serie. [...] Diese sechs Leute waren meine Freunde und ich kann nicht glauben, dass ich einen von ihnen verloren habe", schreiben einige User im Netz.

Doch was genau ist Matthew zugestoßen? Wie CNN berichtet, ging am späten Nachmittag US-amerikanischer Zeit ein Notruf bei der Feuerwehr in Los Angeles ein. Ein Sprecher bestätigt, dass es sich dabei um eine Wasserrettung handelte. Zu dieser Zeit hatten die Retter noch keine Ahnung, dass es sich dabei um einen Whirlpool-Unfall handelte.

