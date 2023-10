"Hochzeit auf den ersten Blick"-Emilys Partner ist ihr Ex!

Emily (28) und ihr Freund waren schon mal getrennt! 2020 suchte die Brandenburgerin bei Hochzeit auf den ersten Blick nach ihrem Mister Right, allerdings ohne Erfolg: Die Ehe mit ihrem TV-Gatten Robert ging noch vor dem Finale in die Brüche. Doch ein Jahr später war Emily wieder vergeben – mittlerweile erwartet sie von ihrem Partner sogar ein Kind. Doch was bisher nicht bekannt war: Er ist ihr Ex!

"Max und ich kennen uns schon lange. Wir waren 2009 ein Paar und er war mein erster Freund, meine Jugendliebe", plauderte Emily in ihrer Instagram-Story aus. Doch nach drei Jahren trennte sie sich von ihm: "Max sagt jetzt immer, weil ich meine Flausen im Kopf hatte und mich austoben wollte." Sie hatten sogar jahrelang keinen Kontakt und seien sich nur ab und zu über den Weg gelaufen. "2021 sind wir dann endlich wieder zusammengekommen", schwärmte die 28-Jährige.

Seitdem sind die beiden offenbar ein Herz und eine Seele. "Ich kann mit keinen besseren Mann an meiner Seite vorstellen", betonte Emily. Sie streiten sich nie – es komme ab und zu lediglich zu kleinen Diskussionen: "Aber das ist in unseren Augen kein Streiten und gehört zu jeder Beziehung dazu."

Instagram / lbe.emily "Hochzeit auf den ersten Blick"-Emily und ihr Partner Max

Instagram / lbe.emily Emily im August 2023

Instagram / lbe.emily Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Emily

