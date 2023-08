Hat "Hochzeit auf den ersten Blick"-Emily schon Babynamen?

Weiß Emily (28) schon, wie sie ihr Kind nennen möchte? Im Juni gab die ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidatin bekannt, dass sie schwanger ist. Gemeinsam mit ihrem neuen Partner darf sie sich auf einen kleinen Sohn freuen – bereits Ende November soll der kleine Mann das Licht der Welt erblicken. Doch hat Emily auch schon einen Namen für ihren Sohn parat?

In ihrer Instagram-Story verriet die 28-Jährige, dass ihr die Namensauswahl überhaupt nicht schwergefallen sei. Ihr Partner habe dann einen Vorschlag gemacht, der ihr nie eingefallen wäre. "Der Name hat mir so gut gefallen, dass er von dem Moment an feststand", schwärmte Emily. Wie ihr Sohn heißt, möchte sie aber erst nach der Geburt preisgeben: "Familie und Freunde kennen den Namen aber schon und bisher finden ihn alle genauso schön und passend zu uns, wie wir selbst."

Angst vor der Geburt hat Emily bisher nicht. "Aber wahrscheinlich, weil gerade noch so viel anderes ansteht, dass ich mir über die Geburt noch gar keine großen Gedanken mache", vermutete die Katzenhalterin. Sie sei inzwischen in der 27. Schwangerschaftswoche und damit bereits im Beschäftigungsverbot. Einige Sachen habe sie aber auch schon vorbereitet: "Das Beistellbett ist auch schon aufgebaut, genauso wie der Hochstuhl."

Anzeige

Instagram / lbe.emily Emily, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2020

Anzeige

Instagram / lbe.emily Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Emily im Juli 2023

Anzeige

Instagram / lbe.emily Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Emily

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de