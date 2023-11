"Hochzeit auf den ersten Blick"-Emily ist Mutter geworden!

Für Emily (28) ist ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen! Nach ihrer gescheiterten Hochzeit auf den ersten Blick-Ehe mit Robert hat die TV-Bekanntheit in ihrem Partner Max die große Liebe gefunden – zum zweiten Mal. Denn die beiden waren bereits in ihrer Jugend ein Paar gewesen. Im Juni machten sie öffentlich, dass sie gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Nun hat ihr Sohnemann das Licht der Welt erblickt!

Auf Instagram teilte Emily ein Foto, auf dem sie zwei Polaroid-Schnappschüsse in der Hand hält – auf diesen sind ihr Baby und ihr Partner zu sehen. Im Beitragstext verriet sie, dass ihr kleiner Junge bereits am 23. November um 7:20 Uhr geboren wurde und damit etwas früher als geplant. "Ganz plötzlich hat sich unser kleiner Krümel entschieden, sich doch schon etwas früher auf den Weg zu machen", gab die Brandenburgerin preis. Sie seien wohlauf und genießen die Kennenlernzeit in vollen Zügen.

In der Kommentarspalte tummeln sich mittlerweile zahlreiche Glückwünsche – nicht nur von Fans, sondern auch von einigen anderen "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten. "Herzlichen Glückwunsch und genießt die Zeit", schreibt zum Beispiel Michaela aus der neunten Staffel. Aber auch Vanessa, Nadine, Heiko und Kinga gratulieren.

Instagram / lbe.emily Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Emily im Oktober 2023

Instagram / lbe.emily Emily, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2020

Instagram / lbe.emily Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Emily im Juli 2023

