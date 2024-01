"Hochzeit auf den ersten Blick"-Emily hatte bei Geburt Panik

So verlief die Geburt! Die ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick Teilnehmerin Emily (28) wurde Ende November des vergangenen Jahres stolze Mutter eines kleinen Jungen. Gemeinsam mit ihrem Ex, mit dem sie rund ein Jahr nach der Teilnahme an der Show wieder zusammen kam, genießt sie seither den Alltag als frischgebackene Mama. Jetzt teilt Emily private Infos zur Geburt ihres Babys!

In einer Fragerunde auf Instagram verrät sie Details zu dem aufregenden Tag. "Ich bin morgens mit Unterleibsschmerzen wach geworden und bemerkte etwas Blut", erinnert sich Emily und erklärt: "Daraufhin bekam ich etwas Panik. Wir riefen im Kreißsaal an und meine Hebamme beruhigte mich und sagte, wir sollen vorbeikommen." Dabei habe sie nicht geahnt, dass an diesem Tag bereits ihr kleiner Junge zur Welt kommen würde.

Und die Geburt lief nicht so ab, wie die frischgebackene Mama es sich vorgestellt hatte. "Ich dachte immer, dass es länger dauern wird. Das alles hat mich in dem Moment überfordert", gibt die 28-Jährige preis und fügt hinzu: "Ich hatte noch gar nicht damit gerechnet, dass die Geburt losgeht, dann ging es so unverhofft schnell [...]. Aber am Ende war es viel schöner, als ich es mir immer vorgestellt habe."

Anzeige

Instagram / lbe.emily "Hochzeit auf den ersten Blick"-Emilys Baby

Anzeige

Instagram / lbe.emily Emily und ihr Partner mit ihrem Baby

Anzeige

Instagram / lbe.emily Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Emily im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de