"Hochzeit auf den ersten Blick"-Emily verrät den Babynamen

Emily (28) lüftet ihr gut gehütetes Geheimnis! Vor wenigen Wochen ging für die ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidatin ein großer Wunsch in Erfüllung: Sie ist zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrer Jugendliebe Max durfte sie einen Sohn auf der Welt willkommen heißen. Wie der Kleine heißt, behielt sie bisher für sich. Doch nun bringt Emily Licht ins Dunkel!

Auf Instagram veröffentlichte die Brandenburgerin ein neues Foto ihres Babys. Darunter schrieb sie: "Vom ersten Augenblick an hast du unser Herz gestohlen, kleiner Milan." Die Fans sind von diesem Namen offenbar total begeistert. "Wunderschöner Name", "ein toller Name" oder "superschöner Name", heißt es nur in drei der vielen Kommentare.

Milan kam bereits am 23. November und damit etwas früher als geplant zur Welt. "Ganz plötzlich hat sich unser kleiner Krümel entschieden, sich doch schon etwas früher auf den Weg zu machen", hatte Emily im Zuge der Geburtsverkündung verraten. Aktuell genieße sie die Kennenlernzeit mit dem Kleinen.

Emily, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2020

Emily im August 2023

Emily, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Bekanntheit

