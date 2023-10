So geht es schwangerer "Hochzeit auf den ersten Blick"-Emily

Emily (28) gibt ein Schwangerschaftsupdate! Rund ein Jahr nach ihrer Hochzeit auf den ersten Blick-Teilnahme fand die Brandenburgerin wieder mit ihrem Ex zusammen. Mittlerweile erwarten die beiden sogar gemeinsamen Nachwuchs – es wird ein Junge. Bis der Kleine das Licht der Welt erblickt, ist es auch nicht mehr allzu lange hin. Der errechnete Geburtstermin ist schon am 25. November. Wie fühlt sich Emily auf der Zielgeraden?

In ihrer Instagram-Story verriet die 28-Jährige: "Mir geht es super und unserem Krümel auch. Wir hatten am Montag einen Frauenarzttermin und auch da war bei uns beiden alles gut." Ihr Sohn wiege derzeit 2.600 Gramm und sei schätzungsweise 47 Zentimeter groß. "Er liegt auch schon 1A, sodass einer normalen Geburt bisher nichts im Wege steht", gab Emily weiter preis. Sie sei außerdem sehr gerne schwanger: "Und weil ich wahrscheinlich nur einmal schwanger sein werde, genieße ich die Zeit noch mehr." Denn aktuell sei nur ein Kind geplant.

Darüber hinaus plauderte die einstige Kuppelshow-Teilnehmerin aus, dass sie in der Schwangerschaft bisher nicht wirklich spezielle Gelüste hatte: "Aber meine Essensvorlieben haben sich geändert. Vor der Schwangerschaft mochte ich Käse, Eier, Wurst etc. zum Frühstück – jetzt geht nichts ohne Marmelade, Müsli und Co.."

