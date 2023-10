Zeit für Hugh Jackmans und Deborras Trennung war gekommen

Es fühlte sich wohl einfach richtig für sie an. Hugh Jackman (55) und seine langjährige Gattin Deborra-Lee Furness (67) haben vergangenen Monat ihre Trennung bekannt gegeben. Das Paar heiratete im Jahr 1996 und adoptierte zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Nach 27 gemeinsamen Ehejahren meinten der "The Greatest Showman"-Darsteller und die Schauspielerin: Die Zeit für eine Scheidung ist gekommen!

Laut einem Insider seien die beiden Schauspieler aktuell in unterschiedlichen Lebensabschnitten. "Hugh und Debora-Lee sind beide auf verschiedenen Seiten und in verschiedenen Kapiteln ihres Lebens. Sie hatten das Gefühl, dass es an der Zeit war, sich scheiden zu lassen", berichtet er Entertainment Tonight. Sie wollen sich nun individuell um ihre persönliche Entwicklung kümmern. Der Australier und die 67-Jährige sollen dennoch viel Wert darauf legen, eine "glückliche und herzliche Freundschaft" miteinander zu führen, versichert die Quelle.

Es heißt zwar, dass letztendlich beide entschieden haben, getrennte Wege zu gehen. Doch ein Promi-Kenner behauptet etwas anderes: Das Ehe-Aus solle von der Ehefrau Deborra-Lee ausgegangen sein. Der 55-jährige "The Wolverine"-Star hätte eine Scheidung als letztes in Betracht gezogen – er sei "total niedergeschlagen".

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman und seine Frau Deborra-Lee Furness, 2001

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman und seine Frau Deborra-Lee Furness

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler

