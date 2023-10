Bestätigt: Feuerwehrleute zogen Matthew Perry aus Wasser

Es kommen neue Details ans Licht. Matthew Perry (✝54) hatte weltweite Berühmtheit mit seiner Rolle des Chandler Bing in der beliebten Sitcom Friends erlangt. Doch sorgten traurige Nachrichten vor wenigen Tagen für einen Schock bei seinen zahlreichen Fans: Der Schauspieler verstarb unerwartet im Alter von 54 Jahren. Demnach soll er in seinem Whirlpool ertrunken sein. Nun wird bestätigt, dass Matthew von Rettungskräften aus dem Wasser gezogen wurde.

Gegenüber der Los Angeles Times bestätigt ein Sprecher des Los Angeles Fire Departments: "Die Feuerwehrleute zogen das Opfer aus dem Whirlpool und stellten nach einer kurzen medizinischen Untersuchung fest, dass es verstorben war." Laut mehreren Medienberichten sei der Schauspieler zuvor von seiner Assistentin gefunden worden. "Der Betroffene wurde von einem Unbeteiligten gefunden, der ihn in eine Position gebracht hatte, in der der Kopf aus dem Wasser ragte", heißt es dazu weiter in dem neuen Statement der Rettungskräfte.

Bereits zuvor wandte sich die Familie von Matthew mit emotionalen Worten an die Öffentlichkeit. "Wir sind untröstlich über den tragischen Verlust unseres geliebten Sohnes und Bruders", teilte die Familie des Serienstars gegenüber People mit. "Ihr alle habt ihm sehr viel bedeutet und wir sind dankbar für die überwältigende Flut der Liebe", hieß es zuletzt in der Erklärung.

Matthew Perry, Schauspieler

Matthew Perry, Schauspieler

Matthew Perry, Schauspieler

