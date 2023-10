Einseitige Sexflaute? Oliver Pocher teilt gegen Amira aus!

Was will er wohl damit sagen? Vor wenigen Monaten hatten Oliver (45) und Amira Pocher (31) bestätigt, was Fans schon einige Wochen zuvor vermutet hatten: Ihre Ehe ist am Ende. Zunächst schien es, als würden die beiden den gemeinsamen Podcast weiter hosten – doch nachdem der Moderatorin eine Romanze mit Biyon Kattilathu (39) nachgesagt worden war, beendete der Comedian die Zusammenarbeit. Nun teilt Olli zu einem älteren Ausschnitt des Podcasts kryptische Zeilen...

Ein Video bei Instagram zeigt zwei Handpuppen, die sich zu Olli und Amiras Worten aus dem Podcast bewegen. Damals witzelten die beiden über eine Spinne, die der zweifachen Mutter über den Schritt gekrochen war: "Die war bei mir im Schritt. Ich glaube, ich spinne. Ist schon so lange her", lachte Amira. Auch Olli nahm den Moment mit Humor und antwortete: "Wenn dir 'ne Spinne aus dem Schritt läuft, dann weißt du, wo du stehst." Doch nun scheint es, als habe es gar keine Sexflaute gegeben – zumindest nicht bei Amira. Denn Olli teilt den Clip in seiner Story und schreibt: "Damals noch lustig, weil ich dachte, es stimmt..."

Inzwischen hat sich der Blondschopf eine neue Co-Moderatorin in seinen Podcast geholt: Bei Instagram teilte er am Sonntag das neue Foto der Show. Und darauf lächelt er mit keiner Geringeren als seiner Ex-Freundin Sandy Meyer-Wölden (40) in die Kamera. "Es gibt ab Freitag viel zu besprechen. Der Podcast bleibt in der Familie", schrieb er dazu.

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, Mai 2023

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de