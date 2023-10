Elizabeth Hurley zollt ihrem Co-Star Matthew Perry Tribut

Elizabeth Hurley (58) gedenkt Matthew Perrys. Der Schauspieler ist am Samstag im Alter von 54 Jahren gestorben. Er soll leblos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden sein. Angeblich ertrank er in seinem Whirlpool. Viele Fans und Freunde haben sich daraufhin zum Verlust des Friends-Stars zu Wort gemeldet und ihr Beileid bekundet. Jetzt widmet auch Elizabeth ihrem einstigen Kollegen rührende Worte.

Die beiden Seriendarsteller hatten vor über zwanzig Jahren zusammen für den Film "Serving Sara" vor der Kamera gestanden. Auf Instagram teilte Liz nun eine Reihe gemeinsamer Aufnahmen aus der damaligen Zeit. "Ich bin so traurig über die Nachricht von seinem Tod. Er war ein unglaublich talentierter Comedian und ein liebenswerter Mensch", schrieb die 58-Jährige dazu.

Matthew hatte schwere Zeiten durchgemacht. Wegen seiner Alkohol- und Schmerzmittelabhängigkeit mussten die Dreharbeiten zu "Serving Sara" zwischenzeitlich sogar pausiert werden. "Wir mussten alle zu Hause herumsitzen und Däumchen drehen", hatte sich Liz vor rund einem Jahr im Interview mit Yahoo! Entertainment darüber beschwert. Nach seiner Rückkehr sei Matthew jedoch großartig gewesen.

Getty Images Elizabeth Hurley, Schauspielerin

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Getty Images Mathew Perry und Elizabeth Hurley im Mai 2001 in Dallas

