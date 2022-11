Elizabeth Hurley über Matthew Perry: "Es war ein Albtraum"

Die Dreharbeiten mussten sogar eingestellt werden! Matthew Perry (53) berichtet mittlerweile ganz offen von seiner Alkohol- und Schmerzmittelabhängigkeit. Bevor der Friends-Star seine Sucht nach etlichen Versuchen in den Griff bekommen hatte, sei die Arbeit mit ihm nicht immer ganz einfach gewesen. Co-Star Elizabeth Hurley (57) äußert sich nun darüber, wie schwer ihr Job an der Seite von Matthew gewesen sei.

"Um ehrlich zu sein, es war ein Albtraum", verrät der "The Royals"-Star ganz offen gegenüber Yahoo! Entertainment. Damals haben die beiden für die Komödie "Serving Sara" vor der Kamera gestanden. Aufgrund der Suchtprobleme des 53-Jährigen seien die Dreharbeiten für den Film sogar für einige Zeit eingestellt worden. "Wir mussten alle zu Hause herumsitzen und Däumchen drehen", berichtet die Schauspielerin. Sie fügt jedoch hinzu, dass Matthew großartig gewesen sei, sobald es weiterging und er trotz der schwierigen Zeit seinen Charme nicht verloren habe.

In einem Interview mit ABC News sprach der "Friends"-Darsteller ebenfalls über den Dreh von "Serving Sara": "Der Film wurde in Dallas gedreht und ich habe gleichzeitig an 'Friends' gearbeitet, ich hatte damals eine doppelte Arbeitsbelastung." Er sei zu der Zeit mit einem Privatjet geflogen und habe Wodka aus Wasserflaschen getrunken. "Ich bin froh, dass diese Zeiten vorbei sind", zeigte sich Matthew erleichtert.

Getty Images Liz Hurley im November 2019 in New York

Getty Images Elizabeth Hurley und Matthew Perry

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

