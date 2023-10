Streiten Prinz Harry und Herzogin Meghan wegen Weihnachten?

Führt das Weihnachtsfest zu Spannungen bei Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42)? Die Turteltauben hatten sich im Jahr 2016 kennen und lieben gelernt, die Traumhochzeit folgte zwei Jahre später. 2020 entschied sich das Ehepaar jedoch dazu, von ihren königlichen Pflichten zurückzutreten und mit ihren beiden Kindern Archie Harrison (4) und Lilibet Diana (2) in die USA auszuwandern. Doch angeblich soll es schon länger bei den Sussexes kriseln: Nun könnte ausgerechnet das Fest der Liebe bei Harry und Meghan zu einem weiteren Streitpunkt werden!

Wie Insider berichten, sollen sich die beiden Royals uneinig sein, in welchem Land sie Weihnachten verbringen möchten. Die Beziehungsexpertin Louella Alderson hält einen daraus entstehenden Konflikt für sehr wahrscheinlich, wie sie gegenüber Mirror erklärt: "Es ist verständlich, dass es zwischen Harry und Meghan zu Spannungen bezüglich ihrer Weihnachtspläne kommen kann. Sie haben die letzten drei Weihnachtsfeste nicht in Großbritannien verbracht." Daher sei es möglich, dass Harry über die Feiertage in seine Heimat zurückkehren wolle.

Seine Frau soll mit diesen Plänen jedoch nicht ganz einverstanden sein, was zu weiteren Problemen führen könnte: "Harry hat für Meghan eine Menge aufgegeben und es hat den Anschein, dass er Meghans Bedürfnisse und Wünsche manchmal über seine eigenen gestellt hat. Daher ist es verständlich, dass er einen gewissen Groll verspürt, wenn sie nicht bereit ist, dasselbe für ihn zu tun", findet Louella.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry, 2023

